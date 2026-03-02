Кондратюк рассказал, как поддерживал Валиеву после новости о допинге на Олимпиаде-2022

Чемпион Европы (2022) и чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, как оказывал моральную поддержку фигуристке Камиле Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) после того, как стало известно о её положительном допинг-тесте.

«Наверное, все обстоятельства сложились так, что это мог сделать либо я, либо никто. И, наверное, меня так воспитали, что я не могу проигнорировать такую ситуацию. Мне потом даже жить будет сложнее, зная, что я мог помочь человеку, хотя бы просто быть рядом, и не сделал этого.

Там на территории олимпийской деревни был такой небольшой магазин продуктовый. Там были и сторонние товары, и это в том числе было наборы LEGO, китайские какие-то местные. И они, собственно говоря, были с какими-то фигурками, с китайской эстетикой. То есть пагоды, китайский дракон, китайские фонарики. И мы с Камилой пару наборов забрали с собой в номер и сидели их собирали. Это просто убивание времени, чтобы ни о чём не думать и отвлекаться от обстоятельств и ситуаций», — сказал Кондратюк в видео на YouTube-канале «ДоброFon».