Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Камилы Валиевой на соревнования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российской фигуристки Камилы Валиевой на официальных соревнованиях. Валиева планирует возобновить карьеру в сезоне-2026/2027.

«Это сильный очень поступок, настоящий поступок человека, который влюблён в фигурное катание и не может без этого жить. Потому что, конечно, много недосказанного, недопетого ей, потому что она может больше, чем она могла. Конечно, она уникальная спортсменка. Она умела прыгать абсолютно всё и делала это с большим успехом, потрясающе вращалась и каталась. Думаю, что она нас будет очень радовать. Верю в талант и трудолюбие. И если это совмещается, тогда получается хороший результат», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
