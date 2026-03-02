Скидки
Фигурное катание
«Помню, что она такая худенькая, маленькая». Соколовская — о том, как узнала о Валиевой

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская, под руководством которой после возобновления карьеры тренируется Камила Валиева, поделилась, от кого узнала о перспективной спортсменке.

«Камилу я хорошо помню, потому что в те времена дружила с Натальей Дубинской, царствие ей небесное, она уже ушла из жизни, к сожалению. Это потрясающий тренер. И тогда на очередной встрече с ней она мне прямо хвасталась: «Есть девочка потрясающая, с такими-то данными». И когда-нибудь прямо вот её узнают, по крайней мере, в мире фигурного катания многие. И так как у меня тоже были примерно такого возраста дети, мы обменивались вот именно наборами, насколько перспективные дети на данный момент приходят. И вот от неё, от Наташи, я первый раз услышала про Камилу. Помню, что она такая худенькая, маленькая. И они учили лутц, она всё время падала с лутца», — сказала Соколовская в видео ДоброFON.

Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
