«Вначале Камиле было тяжело». Навка — об участии Валиевой в своих ледовых шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала участие фигуристки Камилы Валиевой в своих ледовых шоу, отметив прогресс спортсменки и возвращение её формы.

«То, что у Камилы была возможность выступать в моих спектаклях, считаю, для неё, конечно, большое подспорье и огромная радость для всех зрителей. А так как у меня очень мало спортсменов, которые вот в данный момент соревнуются, в профессиональном спорте находятся, поэтому у Камилы была такая возможность. И ей было, безусловно, вначале тяжело. Она боролась со своей физической кондицией, с физической формой. Но потихоньку-потихоньку, не сразу Москва строилась, и она набирала форму. И вот сейчас она уже огромная молодец», — сказала Навка в видео на YouTube-канале «ДоброFon».