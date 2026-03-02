Чемпион Европы (2022) российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, как начал дружить с Камилой Валиевой.

«Увидел издалека, как она катала свою ещё детскую программу «Девочка на шаре». Тогда мне просто запомнилась эта программа и феноменальное её исполнение. С самого начала было видно, что девочка очень талантлива, очень одарена.

А познакомились, наверное, спустя уже пару лет. Думаю, что в 2020 где-то году. Вот выступали на этапах Кубка России, на чемпионате России и, наверное, там познакомились. Но в 2021 году, наверное, за полгода до Олимпиады мы уже чаще стали пересекаться. Контрольные прокаты, вместе ездили на этап Гран-при в Сочи. Там точно помню, как мы общались, куда-то ходили, гуляли. Думаю, что где-то в 2021 году, летом примерно, начали уже более тесно общаться», — сказал Кондратюк в видео «ДоброFON».