«С особой теплотой вспоминаю». Кондратюк — общении с Валиевой и другими фигуристами на ОИ

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк поделился воспоминаниями от общения с российскими фигуристами-одиночниками на Олимпиаде в Пекине (2022).

«Мы с Камилой хорошие друзья, тренироваться с товарищами, с друзьями — это всегда очень приятно. На Олимпиаде нас было шесть мальчиков и девочек, одиночниц и одиночников. И мы были плюс-минус одного возраста. То есть Камила была чуть помладше, ей было 15, а остальным было 17—18 лет.

И мне тогда уже показалось это классно, что мы, по сути, шесть там подростков, тусуемся в Пекине: играем в карты, общаемся, гуляем. Как раз вот это, наверное, всё-таки плюс-минус одинаковый возраст способствует общению и нахождению общих интересов.

Там была зона с аэрохоккеем, по-моему, настольным теннисом отдельно на территории Олимпийской деревни, и мы периодически собирались и туда ходили. И самое запоминающееся — то, что мы, не знаю, почти каждый вечер собирались, играли в карты. Как раз девочки приходили к нам в номер, мы жили втроём с Женей Семенко и Андреем Мозалёвым. Там был большой стол, мы тащили из комнаты друг друга все эти стулья, какие-то кресла и собирались, играли в карты. Прямо с особой теплотой вспоминаю. Это было забавно. Мы играли на шоколадки. Там бесплатно раздавали такие маленькие «Сникерсы». Ещё забавно, что это необычная упаковка, а там прямо с олимпийским логотипом Пекина. И мы играли на эти «Сникерсы». И ещё на крекеры, по-моему, какие-то», — сказал Кондратюк в видео «ДоброFON».