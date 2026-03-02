Скидки
Соколовская — о работе с Валиевой: хочу, чтобы она ни от кого не пряталась и была свободна

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о работе с фигуристкой Камилой Валиевой после её возвращении в спорт, отметив, что на данном этапе главная задача — создать для фигуристки атмосферу поддержки и спокойствия.

«Моя задача, чтобы Камила, возвращаясь в спорт, на данном этапе каталась в понимании, в поддержке и в любви и просто делала вот это дело фигурного катания, потому что она это сама хочет и любит. И мне бы хотелось, чтобы она ни от кого не пряталась, ни от кого не защищалась, она просто была свободна и жила в своём любимом деле. Если она это дело продолжит делать хорошо и с той любовью, которую мы будем стараться ей вернуть, с той отдачей, тогда время поставит всё на свои места. Сейчас очень много ажиотажа ненужного. И я понимаю, что у каждого своя профессия, но это сейчас не надо ни ей, ни тем более мне. Нам ещё надо познакомиться, я имею в виду, ближе к работе, почувствовать друг друга, понять, насколько это все мы правильно идём этим путём», — сказала Соколовская в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
