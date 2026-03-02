Скидки
«Была очень удивлена». Навка — о переходе Валиевой от Тутберидзе к Соколовской

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что узнала о переходе фигуристки Камилы Валиевой в тренерский штаб Светланы Соколовской, работающей в академии «Наши надежды», от самой спортсменки.

«О том, что Камила переходит к Светлане Соколовской, я узнала от самой Камилы. Честно говоря, была очень удивлена. Больше того, наверное, шокирована её таким решением. Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, к, скажем так, управлению её и психикой, именно контролю тренировок.

Я всё это пыталась объяснить Камиле, что это достаточно серьёзный шаг, [спрашивала], готова ли она к этому. Потому что у Светланы совершенно диаметрально противоположный подход именно к тренировочному процессу. На что абсолютно здравый взрослый был ответ от Камилы, что она готова, она всё это понимает, она это проанализировала и хочет пойти к Светлане, это абсолютно было её решение», — сказала Навка в видео «ДоброFON».

