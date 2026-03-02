Скидки
Мать Камилы Валиевой рассказала о процессе взросления дочери

Мать Камилы Валиевой рассказала о процессе взросления дочери
Комментарии

Алсу Валиева, мать российской фигуристки Камилы Валиевой, отметила высокий уровень самостоятельности дочери с момента взросления.

«Камила сейчас взрослая. Камила, в принципе, начала взрослеть самостоятельно очень рано, так как меня не было часто дома. И, наверное, вот этот период взросления у неё не так сильно был сложен. Поэтому она умеет готовить, все вот эти бытовые вопросы, у неё с ними всё в порядке. Единственное, я помню, она сказала: «Боже! Это столько стирки! Это столько занимает много времени». Ну, такие небольшие мелочи. Она, наверное, больше изменилась физически. То есть из того маленького ребёночка уже такая красивая девушка», — сказала Валиева-старшая в видео «ДоброFON».

