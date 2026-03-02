Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко заявил, что изначально не планировал работать тренером

Евгений Плющенко заявил, что изначально не планировал работать тренером
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что изначально в его жизненные планы не входила тренерская деятельность.

«Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем [Мишиным] поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по семь часов стоял на льду и показывал каждый день. Было безумно тяжело, но я накатался, быстро пошла техника Алексея Николаевича. Учил английский язык, подсказывал движениями, на словах. Потом поехали в Испанию, я там тоже помогал Алексею Николаевичу. Катался очень много. Так что с детства, с 11 лет, обучение спортсменов было.

Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70-80 в год. Всё случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты. Сейчас по медальным результатам частная школа номер один, а в России в топ-3 входим, в прошлом году — вторые», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

В 2017 году была открыта академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Материалы по теме
Плющенко ответил, в каком возрасте надо отдавать детей в фигурное катание
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android