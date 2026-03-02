Евгений Плющенко заявил, что изначально не планировал работать тренером

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что изначально в его жизненные планы не входила тренерская деятельность.

«Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем [Мишиным] поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по семь часов стоял на льду и показывал каждый день. Было безумно тяжело, но я накатался, быстро пошла техника Алексея Николаевича. Учил английский язык, подсказывал движениями, на словах. Потом поехали в Испанию, я там тоже помогал Алексею Николаевичу. Катался очень много. Так что с детства, с 11 лет, обучение спортсменов было.

Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70-80 в год. Всё случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты. Сейчас по медальным результатам частная школа номер один, а в России в топ-3 входим, в прошлом году — вторые», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

В 2017 году была открыта академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».