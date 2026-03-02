Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Какой-то знак свыше». Навка — о переходе штаба Соколовской в её академию

«Какой-то знак свыше». Навка — о переходе штаба Соколовской в её академию
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала знаком свыше переход тренера Светланы Соколовской в её академию «Наши надежды», что также совпало с возобновлением карьеры Камилы Валиевой в штабе этого специалиста.

«То, что Светлана Владимировна Соколовская перешла к нам на арену, и так это всё совпало вместе с Камилой, это, наверное, какой-то знак свыше, будем так говорить. Я этому безумно рада. Безусловно, это привлекает внимание, и мы к Камиле относимся с огромной любовью. И я всё делаю для того, чтоб она чувствовала себя как дома. У неё своя раздевалка, её все любят, и детишки, все, конечно, рады, и для них это огромная мотивация быть рядом, видеть каждый день Камилу Валиеву. И они все, конечно, смотрят за ней и хотят все быть такой же, как она», — сказала Навка в видео «ДобрoFON».

Материалы по теме
«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только
«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android