«Какой-то знак свыше». Навка — о переходе штаба Соколовской в её академию

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала знаком свыше переход тренера Светланы Соколовской в её академию «Наши надежды», что также совпало с возобновлением карьеры Камилы Валиевой в штабе этого специалиста.

«То, что Светлана Владимировна Соколовская перешла к нам на арену, и так это всё совпало вместе с Камилой, это, наверное, какой-то знак свыше, будем так говорить. Я этому безумно рада. Безусловно, это привлекает внимание, и мы к Камиле относимся с огромной любовью. И я всё делаю для того, чтоб она чувствовала себя как дома. У неё своя раздевалка, её все любят, и детишки, все, конечно, рады, и для них это огромная мотивация быть рядом, видеть каждый день Камилу Валиеву. И они все, конечно, смотрят за ней и хотят все быть такой же, как она», — сказала Навка в видео «ДобрoFON».