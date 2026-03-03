Алиса Лью встретилась с Дэниелом Рэдклиффом после победы на Олимпиаде-2026

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью встретилась с актёром Дэниелом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера в одноимённой серии фильмов, на съёмках американского телешоу Today. Видео встречи актёра и фигуристки опубликовал официальный аккаунт телепередачи в соцсети.

Лью и Рэдклифф сфотографировались, а после этого спортсменка дала актёру подержать завоёванную золотую медаль.

20-летняя Алиса Лью выиграла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе.

Россиянка Аделия Петросян заняла в личном турнире у женщин шестое место.