«Она справится». Навка — о влиянии популярности на Валиеву

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о популярности фигуристки Камилы Валиевой, возобновившей карьеру в её школе «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской.

«Популярность Камилы, безусловно, в таком юном возрасте очень опасна. И не каждый человек может справиться с таким грузом ответственности на своих плечах. Но вот этот удар под дых, который эта девочка получила в таком раннем возрасте, конечно, её немножко приземлил. И я думаю, что она справится с этой популярностью своей. Да она и сейчас уже справляется. Камила очень мудрая и правильно воспитанная девочка, поэтому надеюсь, что всё хорошо у неё с мозгами и с её ощущением на этой Земле и в этом мире», — сказала Навка в видео «ДоброFON».