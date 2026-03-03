Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Она справится». Навка — о влиянии популярности на Валиеву

«Она справится». Навка — о влиянии популярности на Валиеву
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о популярности фигуристки Камилы Валиевой, возобновившей карьеру в её школе «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской.

«Популярность Камилы, безусловно, в таком юном возрасте очень опасна. И не каждый человек может справиться с таким грузом ответственности на своих плечах. Но вот этот удар под дых, который эта девочка получила в таком раннем возрасте, конечно, её немножко приземлил. И я думаю, что она справится с этой популярностью своей. Да она и сейчас уже справляется. Камила очень мудрая и правильно воспитанная девочка, поэтому надеюсь, что всё хорошо у неё с мозгами и с её ощущением на этой Земле и в этом мире», — сказала Навка в видео «ДоброFON».

Материалы по теме
«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только
«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android