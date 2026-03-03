Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская сфотографировалась с Ильёй Малининым во время шоу в Швейцарии

Рудковская сфотографировалась с Ильёй Малининым во время шоу в Швейцарии
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, встретилась и сфотографировалась с двукратным чемпионом мира по фигурному катанию американцем Ильёй Малининым. Это произошло в ходе ледового шоу Art on Ice в Швейцарии. Фотографии Рудковская опубликовала у себя на странице в соцсети.

Илья Малинин дебютировал на минувшей Олимпиаде-2026 в Италии. В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир.

В личном турнире Малинин не смог завоевать медаль. По итогам короткой программы он лидировал, но допустил в произвольной значительное количество ошибок, что не позволило ему подняться выше восьмого места.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Материалы по теме
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android