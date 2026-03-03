Рудковская сфотографировалась с Ильёй Малининым во время шоу в Швейцарии

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, встретилась и сфотографировалась с двукратным чемпионом мира по фигурному катанию американцем Ильёй Малининым. Это произошло в ходе ледового шоу Art on Ice в Швейцарии. Фотографии Рудковская опубликовала у себя на странице в соцсети.

Илья Малинин дебютировал на минувшей Олимпиаде-2026 в Италии. В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир.

В личном турнире Малинин не смог завоевать медаль. По итогам короткой программы он лидировал, но допустил в произвольной значительное количество ошибок, что не позволило ему подняться выше восьмого места.