Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Эмбер Гленн высказалась об обострении конфликта на Ближнем Востоке

Эмбер Гленн высказалась об обострении конфликта на Ближнем Востоке
Комментарии

Олимпийская чемпионка в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн опубликовала у себя на странице в соцсети заявление, касающееся эскалации военно-политического конфликта на Ближнем Востоке.

Спортсменка сделала репост публикации одной из пользовательниц, эмоционально отреагировавшей на удар по школе для девочек в иранском городе Минаб, который произошёл 28 февраля. Трагедия повлекла за собой более сотни жертв.

«Я не собираюсь делать вид, что знаю 100% происходящего в мире на данный момент. Сложно понять, что в интернете правда, а что нет. Но я знаю, что убийства невиновных — это недопустимо, и я приношу извинения перед всеми людьми на Ближнем Востоке, страдающими от наших властей», — написала Гленн у себя на странице в соцсети.

Материалы по теме
Гленн раскритиковала СМИ из-за сообщения о влиянии её здоровья на выступление в Милане
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android