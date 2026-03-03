Эмбер Гленн высказалась об обострении конфликта на Ближнем Востоке

Олимпийская чемпионка в командном турнире американская фигуристка Эмбер Гленн опубликовала у себя на странице в соцсети заявление, касающееся эскалации военно-политического конфликта на Ближнем Востоке.

Спортсменка сделала репост публикации одной из пользовательниц, эмоционально отреагировавшей на удар по школе для девочек в иранском городе Минаб, который произошёл 28 февраля. Трагедия повлекла за собой более сотни жертв.

«Я не собираюсь делать вид, что знаю 100% происходящего в мире на данный момент. Сложно понять, что в интернете правда, а что нет. Но я знаю, что убийства невиновных — это недопустимо, и я приношу извинения перед всеми людьми на Ближнем Востоке, страдающими от наших властей», — написала Гленн у себя на странице в соцсети.