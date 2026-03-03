Елена Костылева пропустит финал Гран-при России среди юниоров из-за травмы

Двукратная победительница первенства России по фигурному катанию Елена Костылева не выступит в финале Гран-при России среди юниоров по состоянию здоровья. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

«Уважаемые болельщики фигурного катания, в связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на Первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при, не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьёзный» диагноз не есть правильное решение в Ленином случае.

На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, для того, чтоб начать полноценный тренировочный процесс. Это три недели, чем Лена сейчас и занимается – отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки.

Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей Алексея Николаевича Мишина по уважительной причине.

Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран-при, так как мы, несмотря ни на что, готовились с ней, но я более чем уверен, что у Лены будет ещё не раз возможность доказать, что на данный момент она – самая сильная юниорка России», — написал Плющенко у себя в телеграм-канале.