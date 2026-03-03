Скидки
«Что с этим делать?» Алина Загитова рассказала, что случилось с её лицом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с лицом, и призналась, что не знает почему.

«У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры. Как думаете, от чего? И что с этим делать?

Пожалуйста, скажите мне. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — рассказала Загитова в своём телеграм-канале.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления на турнире серии Гран-при.

