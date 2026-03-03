Скидки
Евгения Медведева: рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран — России и Китая

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от катания на реке Амур.

«Никогда не думала, что буду выступать на льду легендарной реки Амур — прямо на границе России и Китая. Но это случилось, и я очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран через лучшее, что умею, — фигурное катание!

Когда мне предложили поучаствовать в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта, я тут же согласилась. В качестве номера выбрала олимпийскую «Анну Каренину», потому что это — вечный сюжет, пронзительная классика, понятная на любом языке и в каждой культуре.

Мне не описать все чувства, которые испытала во время выступления. Такой опыт для меня первый и уникальный. Благодарна организаторам за эту возможность!» — написала Медведева в своём телеграм-канале.

