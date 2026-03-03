Скидки
«Она такой ещё ребёнок». Светлана Соколовская — о 19-летней Камиле Валиевой

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о личных качествах российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила очень красивый человек и внешне, и внутри. Она очень талантлива. Она желанная для многих. Но то, что за этот короткий маленький срок, пока я увидела, она такой ещё ребёнок. Вот в свои 19 лет кто-то может быть уже более старший, да? А она в свои 19 лет ребёнок», — сказала Соколовская в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

