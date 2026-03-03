Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где откроется её школа

Загитова посетила строительство Центра фигурного катания в Казани, где откроется её школа
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём визите в Центр фигурного катания в Казани, который находится на этапе строительства.

Фото: Из личного архива Загитовой

«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства. Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Что с этим делать?» Алина Загитова рассказала, что случилось с её лицом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android