Гиллес раскритиковала судейские решения в танцах на льду за последние несколько сезонов

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в танцах на льду в дуэте с Полем Пуарье, прокомментировала свои эмоции на пьедестале после завоёванной медали и высказалась о спорных моментах в действиях судейской бригады.

— Американцы Мэдисон [Чок] и Эван [Бэйтс], которых вы хорошо знаете и с которыми тренировались много лет, опустошены и разгневаны – они открыто об этом говорят. Вы с Полем, кажется, спокойно ко всему относитесь. Это потому, что вы воспитанны, являетесь профессионалами своего дела, представляете «вежливую» страну, или вы были расстроены тем, как всё произошло?

— Нет, на самом деле это довольно забавно. Мы с Полем были в полном восторге. Мы были совершенно вне всей этой драмы на Олимпийских играх. Мы были счастливыми на пьедестале, а это довольно редкое явление на Олимпиаде. Обычно все трое празднуют, плачут и переживают.

Но в каком-то смысле последние два года действительно подготовили нас с Полем к такому моменту. Потому что американская команда поступала так с нами много раз: они выступали не лучшим образом, падали или спотыкались, судьи не видели некоторых вещей — и всё равно они нас обыгрывали. Они лишили нас двух медалей чемпионата мира, оказавшись на верхушке пьедестала.

Так что в каком-то смысле мы с Полем точно знаем, каково это, и это ужасно. Но, я думаю, мы многое узнали о себе и о том, как справляться с подобными ситуациями. Нужно говорить себе: «Я не могу это контролировать. Да, мне это не нравится, но я не собираюсь обращаться в СМИ и поднимать везде тревогу». Потому что на том же самом соревновании британский судья дал нам на семь баллов меньше, чем многие другие судьи, поставив нас на седьмое место после ритм-танца. То же самое французы сделали с американцами, но никто не говорит о том, что сделали с нами. И это происходит на последних трёх соревнованиях перед Олимпийскими играми.

Происходит много всего. Мы с Полем решили пойти по более достойному пути, быть выше этого всего, сосредоточиться на нашем катании и отпраздновать это. Потому что, в конце концов, это олимпийская медаль – не каждый может её получить. И для нас это победа. Если мы сможем выйти счастливыми, улыбающимися, «по-канадски», мы уже победим. Мы выиграли золото в том, как мы себя вели, — цитирует Гиллес FS Gossips.