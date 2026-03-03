Навка — Валиевой: преграды, которые ты перенесла, не всякий взрослый человек вынесет

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась с тёплыми пожеланиями к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Дорогая моя девочка Камилочка, я уверена, что ты справишься со всеми преградами, потому что те преграды, которые ты перенесла, не всякий взрослый человек вынесет. И я уверена, что ты выйдешь и ещё покажешь всему миру, что ты Камила Валиева», — сказала Навка в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской в академии Навки.