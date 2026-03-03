«Хочу дать ответ на этот вопрос и закрыть тему». Сестра Гуменника — о родстве с фигуристом

Сестра чемпиона России Петра Гуменника Дарья опубликовала пост в социальных сетях, в котором сделала откровенное признание о родстве с фигуристом.

«Я выхожу к вам с очень важной для меня темой. Свою личную жизнь я не выношу на публику, но, когда люди начинают интересоваться какой‑либо персоной, они чаще всего хотят узнать больше о человеке, задают некорректные вопросы, копают под тебя и так далее. Когда человек о чём‑то не говорит, это не значит, что он что‑то скрывает.

Мне поступает огромное количество вопросов на тему: «Родная ли я сестра для Пети, Вани и Коли?» Я хочу дать ответ на этот вопрос и закрыть эту тему. Нет, по крови я не родная. В 2023 году у меня умерла мама от рака. С Ваней и Петей мы вместе катались, ездили на подкатки, дружили семьями, ходили в театры, очень хорошо общались и много времени проводили вместе. Так сложилась жизнь, что по крови мы не родные, но по отношению друг к другу, любви и взаимопониманию — мы самые родные друг другу люди. Мы любим, поддерживаем, уважаем и переживаем друг за друга. Мама и папа делают для нас всё, что могут, — разве это не самое главное? Бабушки и дедушки обожают нас. Тёти и дядя всегда придут на помощь, дадут совет и поддержат. Двоюродные сёстры тоже всегда рядом. Недавно я стала крёстной мамой для своей двоюродной сестры — это очень ответственно и ценно для меня.

Знаете, иногда люди могут быть не родными по крови, но по отношению и близости к тебе они становятся самыми близкими для тебя людьми. Для мамы и папы я — дочка. Для братьев и двоюродных сестёр я — сестра (для кого‑то даже крёстная мама). Для бабушек и дедушки — я любимая внучка. Для тёть и дяди — племянница.

Таким образом, я остаюсь родной и любимой в своей семье! В самый сложный момент в моей жизни рядом со мной оказались именно они — все окружили меня невероятной любовью и заботой. Поэтому на вопрос «родная ли я?» отвечаю: «Да, родная». Мамочка, которой сейчас нет со мной, останется в моём сердце навсегда. Память о ней всегда будет жить в нашей семье. Я ей очень благодарна за всё! Надеюсь, что больше вопросов по этой теме не будет. Спасибо за понимание!» — написала Дарья в телеграм-канале.