Хореограф Железняков назвал театром абсурда недопуск российских фигуристов к ЧМ

Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, считает абсурдом недопуск российских спортсменов на чемпионат мира после их выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Опять двойные стандарты в деле, ни о какой справедливости здесь говорить нельзя. Они просто увидели уровень наших спортсменов на Олимпиаде, почитали реакцию заграничных болельщиков и в итоге, как страусы, спрятали голову в песок. Такими действиями они только себя дискредитируют, это какой‑то театр абсурда с комедией», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы по-прежнему не могут выступать в соревнованиях под эгидой организации, несмотря на участие Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026.

Вышли олимпийские откровения Тутберидзе! Этери знает, чего не хватило Петросян в Милане?
