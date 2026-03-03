Скидки
«Она аж падала». Тихонов рассказал, как тренер била фигуристок ради медали на Олимпиаде

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов заявил, что видел, как тренер по фигурному катанию била свою подопечную.

«Я с фигурным катанием очень хорошо дружил, были турне по Сибири, с ними были на Олимпиадах. Не буду называть фамилий, но видел, как тренер наказывает спортсменку. Я был свидетелем, что тренер залепила ей такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Фигуристка аж падала. Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами.

Через полтора года они действительно стали олимпийскими чемпионками! И вот правильно это или нет? Но трудолюбие никто не отменял. После победы я с ними беседовал. Они говорили, что было настолько неприятно, что я это всё видел. Но я сказал, что никаких обид», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

