Жулин считает, что Трусовой пойдёт на пользу сотрудничество с хореографом Ришо

Жулин считает, что Трусовой пойдёт на пользу сотрудничество с хореографом Ришо
Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин заявил, что серебряной медалистке Игр 2022 года фигуристке Александре Трусовой принесёт пользу сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо.

«А почему бы и нет, Ришо хороший специалист, хорошо ставит программы, это может привести к какой-то новизне. Хуже-то точно не будет. У него своеобразное видение, он своеобразно слышит музыку. Его фирменный почерк, не похожий на других, виден всегда», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что Трусова и Ришо уже достигли предварительной договорённости о сотрудничестве. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине).

