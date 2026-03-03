Александр Жулин: нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Просвета не видно

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что со следующего сезона российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых атлетов.

«Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне. Почему-то начиная с пандемии 2020 года для нас всё обстоит очень плохо.

Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождём», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».