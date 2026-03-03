Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин: нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Просвета не видно

Александр Жулин: нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Просвета не видно
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр — 1994 в танцах на льду Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сказал, что со следующего сезона российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых атлетов.

«Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждёт. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне. Почему-то начиная с пандемии 2020 года для нас всё обстоит очень плохо.

Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождём», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Покажем, кто мы». Плющенко дал прогноз на возвращение российских фигуристов на турниры
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android