Лью — о Сакамото и Накаи: горжусь тем, чего мы добились вместе и каждый в отдельности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью в социальных сетях опубликовала пост, где поздравила японских спортсменок Каори Сакамото и Ами Накаи с завоеванием медалей на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фото: Из личного архива Алисы Лью

«Очень благодарна за то, что разделила пьедестал с двумя невероятными товарищами на этом безумном пути к Олимпиаде! Горжусь тем, чего мы добились вместе и каждый в отдельности. Это было так круто — мы смогли сделать групповое «победное» селфи и поделиться своей радостью с миром», — написала Лью в социальных сетях.

20-летняя Алиса Лью выиграла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе. Каори Сакамото завоевала серебро в личном и командном турнирах, а Ами Накаи стала бронзовым призёром в личном турнире.