Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лью — о Сакамото и Накаи: горжусь тем, чего мы добились вместе и каждый в отдельности

Лью — о Сакамото и Накаи: горжусь тем, чего мы добились вместе и каждый в отдельности
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью в социальных сетях опубликовала пост, где поздравила японских спортсменок Каори Сакамото и Ами Накаи с завоеванием медалей на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фото: Из личного архива Алисы Лью

«Очень благодарна за то, что разделила пьедестал с двумя невероятными товарищами на этом безумном пути к Олимпиаде! Горжусь тем, чего мы добились вместе и каждый в отдельности. Это было так круто — мы смогли сделать групповое «победное» селфи и поделиться своей радостью с миром», — написала Лью в социальных сетях.

20-летняя Алиса Лью выиграла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе. Каори Сакамото завоевала серебро в личном и командном турнирах, а Ами Накаи стала бронзовым призёром в личном турнире.

Материалы по теме
Видео
Алиса Лью встретилась с Дэниелом Рэдклиффом после победы на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android