Роднина раскритиковала краткость карьер фигуристок на примере Липницкой и Медведевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала быстрый уход из спорта российских фигуристок, выступавших в 2010-х годах.

«У нас последнее поколение девушек в целом ушло, не докатавшись. Они все так долго тренировались, ограничивали себя, чтобы провести такую короткую карьеру. К примеру, Липницкая появилась в 2013 году, а в 2015 мы её уже почти не видели. Медведева каталась с 2016 по 2019 годы. Всё это слишком коротко при таких затратах. Я в своё время каталась на высочайшем уровне 13 лет. Нынешнему поколению такое и не снилось», — приводит слова Родниной Sport24.

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая стала самой юной в истории одиночницей, завоевавшей этот титул (15 лет и 249 дней). В том же 2014 году спортсменка завоевала золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах и бронзовым призёром ЧМ в 2019 году, чемпионкой Европы в 2016 и 2017 годах и серебряным призёром ЧЕ-2018.

