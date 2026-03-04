Роднина: Россия вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критически высказалась о краткосрочности карьер современных российских фигуристок.

«Это вопрос не только к спортсменам, а ещё и к государству. У нас страна вкладывает огромные деньги в девочек, которые в 18 лет уже «старушки». Мы всегда говорим, что спортсмен должен быть примером, а у нас самые лучшие спустя два года карьеры в шоу катаются и деньги зарабатывают.

Мне этих девушек даже жалко. Хорошо, что у нас хоть Первый канал от КВН перешел к фигурному катанию и их теперь там подбирают. Несмотря на это, несколько лет карьеры — слишком мало для спортсменок с такими потрясающими данными. Мы ведь фигуристок не для шоу готовим, а для профессиональной карьеры», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Ирина Роднина привела в качестве примеров продолжительности карьер современных фигуристок Юлию Липницкую и Евгению Медведеву, которые провели на высоком уровне по несколько лет, сравнив их с собственной успешной карьерой (три олимпийских титула, 10 выигранных чемпионатов мира, 11 выигранных чемпионатов Европы), которая продлилась 13 лет.

