Фигурное катание, Гран-при России среди юниоров, расписание соревнований, где смотреть

Расписание финала юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
В среду, 4 марта, в Челябинске стартует финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров. Расписание (время мск):

4 марта, среда

17:00. Танцы на льду. Юниоры, ритм-танец.
18:25. Спортивные пары. Юниоры, короткая программа.

5 марта, четверг

12:00. Танцы на льду. Юниоры, произвольный танец.
13:45. Спортивные пары. Юниоры, произвольная программа.
15:25. Девушки, короткая программа.
17:00. Юноши, короткая программа.

6 марта, пятница

11:00. Девушки, произвольная программа.
13:00. Юноши, произвольная программа.

