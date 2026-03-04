Расписание финала юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

В среду, 4 марта, в Челябинске стартует финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров. Расписание (время мск):

4 марта, среда

17:00. Танцы на льду. Юниоры, ритм-танец.

18:25. Спортивные пары. Юниоры, короткая программа.

5 марта, четверг

12:00. Танцы на льду. Юниоры, произвольный танец.

13:45. Спортивные пары. Юниоры, произвольная программа.

15:25. Девушки, короткая программа.

17:00. Юноши, короткая программа.

6 марта, пятница

11:00. Девушки, произвольная программа.

13:00. Юноши, произвольная программа.