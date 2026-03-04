Расписание финала юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске

В среду, 4 марта, в Челябинске стартует финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров. Расписание (время мск):
4 марта, среда
17:00. Танцы на льду. Юниоры, ритм-танец.
18:25. Спортивные пары. Юниоры, короткая программа.
5 марта, четверг
12:00. Танцы на льду. Юниоры, произвольный танец.
13:45. Спортивные пары. Юниоры, произвольная программа.
15:25. Девушки, короткая программа.
17:00. Юноши, короткая программа.
6 марта, пятница
11:00. Девушки, произвольная программа.
13:00. Юноши, произвольная программа.