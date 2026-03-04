Скидки
Фигурное катание, Гран-при России среди юниоров, расписание соревнований, где смотреть

Состав участников финала юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
В среду, 4 марта, в Челябинске стартует финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников соревнований.

Девушки: София Дзепка, Елизавета Лабутина, Диана Мильто, Агата Морозова, Арина Ореховская, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алена Принёва, София Сарновская, Софья Смагина, Виктория Стрельцова.

Юноши: Михаил Алексахин, Глеб Ковтун, Лев Лазарев, Герман Ленков, Марк Лукин, Илья Мальков, Алдар Самбуев, Александр Семков, Арсений Федотов, Артём Федотов, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин.

Спортивные пары: Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Полина Сажина – Алексей Белкин, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.

Танцы на льду: Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Мария Фефелова – Артем Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

