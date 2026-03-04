Скидки
«Просто катаюсь каждый день и готовлюсь». Садкова — о надеждах на международные старты

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова поделилась ожиданиями от возможного возвращения на международные старты.

— Верите, что всё-таки в ближайшее время всё станет лучше и для нас всех откроется международка?
— Сейчас, наверное, ни во что не верю. Я просто катаюсь каждый день и готовлюсь к тому, что у меня будет впереди, этапы Гран-при или чемпионат России. То есть у меня есть такой базовый минимум, к которому я готовлюсь, на который настраиваюсь. Если буду надеяться, верить бесконечно в то, что скоро откроются международные соревнования, буду просто тратить лишний раз свою энергию на какие-то надежды. Конечно, мне очень хочется когда-нибудь побывать на них.

— Но если вдруг вам скажут завтра, что вы, допустим, куда-то едете. Какая будет ваша реакция?
— Если в ближайшее время мне бы такое сказали, конечно, я бы очень обрадовалась и готовилась бы к этому, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

