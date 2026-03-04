«Не могла подумать, что сейчас появится возможность». Садкова — о комментировании

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова поделилась впечатлениями от работы комментатором на соревнованиях.

— Недавно вы попробовали себя в роли комментатора. Как оцените такой опыт?

— Я не могла, наверное, даже подумать, что сейчас, на данном этапе спортивной карьеры, появится возможность прокомментировать соревнования. Поэтому и не могла предложить кому-то попробовать себя в этом. Нам предложили и, естественно, мне очень хотелось попробовать. И рада, что мне предоставили такую возможность.

— А как вы готовились? Может, кто-то из комментаторов нравится? Или просто чисто смотрели информацию по спортсменам?

— Я смотрела в записи чемпионат мира в Бостоне, как Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Лина Фёдорова комментировали короткую и произвольную программы мужчин. Что-то отмечала для себя, как я могла бы сказать про тот или иной прокат. Ну и просто смотрела информацию по спортсменам, написанную на сайте ISU и банально в «Википедии», — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.