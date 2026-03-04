Дарья Садкова оценила Анну Щербакову в качестве комментатора соревнований

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, работа каких комментаторов ей нравится.

— Есть какой-то комментатор, который вам нравится?

— Мне нравится, как комментирует Лина Фёдорова. Я отметила для себя, что у неё очень хорошо поставлен голос, который как раз для комментирования отлично подходит. Также хорошо комментирует Даниил Маркович [Глейхенгауз]. Также мне нравится, как Анна Щербакова комментирует соревнования. Очень рада, что она часто присутствует на соревнованиях, и я чувствую всегда её поддержку. И всегда очень рада её видеть на комментаторской позиции.

— Софья Акатьева тоже комментировала соревнования. Насколько я знаю, вы дружите, хорошо общаетесь. Может, советовались как-то с Соней?

— В этом плане, наверное, у каждого всё индивидуально. Мы спрашивали друг у друга, как кто готовится. Пожелали друг другу удачи, и Алиса [Двоеглазова] недавно комментировала тоже. Но я не знаю как, не смотрела эфир. Я чуть-чуть видела, как комментировала Соня, но тоже не полностью. Думаю, что и у Сони хорошо получилось для первого раза, и у Алисы тоже, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.