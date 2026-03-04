Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дарья Садкова оценила Анну Щербакову в качестве комментатора соревнований

Дарья Садкова оценила Анну Щербакову в качестве комментатора соревнований
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, работа каких комментаторов ей нравится.

— Есть какой-то комментатор, который вам нравится?
— Мне нравится, как комментирует Лина Фёдорова. Я отметила для себя, что у неё очень хорошо поставлен голос, который как раз для комментирования отлично подходит. Также хорошо комментирует Даниил Маркович [Глейхенгауз]. Также мне нравится, как Анна Щербакова комментирует соревнования. Очень рада, что она часто присутствует на соревнованиях, и я чувствую всегда её поддержку. И всегда очень рада её видеть на комментаторской позиции.

— Софья Акатьева тоже комментировала соревнования. Насколько я знаю, вы дружите, хорошо общаетесь. Может, советовались как-то с Соней?
— В этом плане, наверное, у каждого всё индивидуально. Мы спрашивали друг у друга, как кто готовится. Пожелали друг другу удачи, и Алиса [Двоеглазова] недавно комментировала тоже. Но я не знаю как, не смотрела эфир. Я чуть-чуть видела, как комментировала Соня, но тоже не полностью. Думаю, что и у Сони хорошо получилось для первого раза, и у Алисы тоже, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Эксклюзив
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android