«Когда нужно — она может поругать, а когда нужно — похвалить». Садкова — о Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о своей работе с тренером Этери Тутберидзе.

— Как бы вы описали вашего тренера Этери Георгиевну?

— Красивая! Когда нужно — она может поругать. Когда нужно — похвалить, она чувствует моменты, когда это необходимо. И поэтому её слова помогают.

— Однажды она сказала, что хочет очень видеть вас с медалями. Вы наверняка уже 100 раз видели эту цитату. Что для вас значат эти слова?

— Думаю, Этери Георгиевна просто знает, на что я способна, знает, какие результаты могу показывать, как умею прыгать и выкатывать свои программы. И, конечно же, ей хочется, чтобы я показывала высокие результаты на соревнованиях, которые мне помогли бы завоевать медали.

— Что самое смешное ваши тренеры вам говорили после прокатов?

— После прокатов я обычно пытаюсь отдышаться. Мне просто хочется поскорее снять коньки, потому что стопы сводит, скорее пойти отдыхать. Я не всегда запоминаю слова, которые мне говорят тренеры после прокатов, поэтому сложно вспомнить. В основном, наверное, это просто какие-то ошибки, которые я допустила во время проката. Но на этапе в Казани мне Даниил Маркович сказал, что я молодец, потому что не бросила программу. Это точно. Я додержала её до конца, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.