Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Когда нужно — она может поругать, а когда нужно — похвалить». Садкова — о Тутберидзе

«Когда нужно — она может поругать, а когда нужно — похвалить». Садкова — о Тутберидзе
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о своей работе с тренером Этери Тутберидзе.

— Как бы вы описали вашего тренера Этери Георгиевну?
— Красивая! Когда нужно — она может поругать. Когда нужно — похвалить, она чувствует моменты, когда это необходимо. И поэтому её слова помогают.

— Однажды она сказала, что хочет очень видеть вас с медалями. Вы наверняка уже 100 раз видели эту цитату. Что для вас значат эти слова?
— Думаю, Этери Георгиевна просто знает, на что я способна, знает, какие результаты могу показывать, как умею прыгать и выкатывать свои программы. И, конечно же, ей хочется, чтобы я показывала высокие результаты на соревнованиях, которые мне помогли бы завоевать медали.

— Что самое смешное ваши тренеры вам говорили после прокатов?
— После прокатов я обычно пытаюсь отдышаться. Мне просто хочется поскорее снять коньки, потому что стопы сводит, скорее пойти отдыхать. Я не всегда запоминаю слова, которые мне говорят тренеры после прокатов, поэтому сложно вспомнить. В основном, наверное, это просто какие-то ошибки, которые я допустила во время проката. Но на этапе в Казани мне Даниил Маркович сказал, что я молодец, потому что не бросила программу. Это точно. Я додержала её до конца, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Эксклюзив
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android