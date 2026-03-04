«Там лёд и тут лёд». Дарья Садкова – о просмотре международных соревнований

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова ответила, интересуется ли международными соревнованиями в отсутствие на них российских спортсменов.

— Вы сами себя считаете фанатом фигурного катания? Смотрите соревнования, в которых вы не участвуете сами, международку?

— Я стараюсь смотреть, но, помимо фигурного катания, конечно же, у меня есть другие вещи в жизни. Например, та же учёба. В этом учебном году я сдаю ЕГЭ. Уже досрочно сдала базовую математику и русский язык. Также планирую ещё биологию и обществознание. Поэтому как-то стараюсь ещё совмещать учёбу и спорт. Это не всегда получается, потому что, когда катаешься, уже не хватает сил потом приходить домой и ещё что-то смотреть.

Там лёд и тут лёд. На учёбу-то порой не хватает сил, не всегда есть время, чтобы с кем-то встретиться, просто поговорить. Ну а за соревнованиями я стараюсь следить, как минимум за результатами что в России, что на международной арене. Если есть возможность, смотрю выступления.

— Вы же успели немножко зацепить международку? Может, выступили хотя бы на детских стартах?

— Нет. Я уже была заявлена на юниорский этап Гран-при в Красноярске в сезоне-2021/2022, но у меня был стрессовый перелом, поэтому я снялась, и вместо меня поехала Лиза Берестовская, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.