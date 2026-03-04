Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Садкова рассказала, как не бросать прокат после неудачного элемента

Фигуристка Садкова рассказала, как не бросать прокат после неудачного элемента
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как ей удаётся фокусироваться на программе после неудачных элементов.

— Как во время прокатов получается идти и доделывать? Это надо уметь — не бросать выступление после неудачного исполнения элемента.
— Стараюсь не отпускать себя, потому что у меня такой опыт был недавно — в финале Гран-при в Красноярске, где у меня тоже были помехи с четверными. И затем я пошла и упала во второй половине программы. Старалась максимально сохранять концентрацию и спокойствие, чтобы удержаться на всех прыжках и не допустить других ошибок, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Эксклюзив
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android