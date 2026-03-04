Фигуристка Садкова рассказала, как не бросать прокат после неудачного элемента

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как ей удаётся фокусироваться на программе после неудачных элементов.

— Как во время прокатов получается идти и доделывать? Это надо уметь — не бросать выступление после неудачного исполнения элемента.

— Стараюсь не отпускать себя, потому что у меня такой опыт был недавно — в финале Гран-при в Красноярске, где у меня тоже были помехи с четверными. И затем я пошла и упала во второй половине программы. Старалась максимально сохранять концентрацию и спокойствие, чтобы удержаться на всех прыжках и не допустить других ошибок, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.