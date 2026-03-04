Дарья Садкова высказалась об атмосфере в группе Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о взаимоотношениях между спортсменами в группе тренера Этери Тутберидзе.

— У вас в группе очень тёплая атмосфера. Часто вижу, как вы все переживаете друг за друга. У вас так принято или это от самих людей идёт?

— Не знаю. Я даже не задумывалась над тем, от кого это идёт. Просто, наверное, у каждого человека есть понимание, кто сколько работает. И спортивный этикет присутствует всегда в голове.

И когда мы катаемся в одной группе, я также смотрю прокаты Саши [Бойковой] с Димой [Козловским] и переживаю за них, естественно. Больше переживаний появляется, когда знаешь какие-то внутренние моменты, подробности подготовки. Поэтому просто начинаешь больше болеть за ребят. Я всегда болею за наших ребят.

— Вы тренируетесь в окружении очень сильных фигуристов. Подстёгивает ли это вас, что хочется, к примеру, больше прыгать?

— Да, конечно, хочется. И мне в первую очередь хочется стать лучшей версией себя, показывать другое катание, чем то, которое было до этого.

— У вас в группе есть спортсмены, которые прыгают тройной аксель, даже та же Аделия Петросян. Обращались ли вы за советом к кому-либо?

— Нет, я просто смотрю со стороны. У каждого своя техника, свои прыжки. Они все друг от друга отличаются, здесь всё индивидуально. Но иногда могу что-то для себя отметить, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.