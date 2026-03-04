Скидки
Вице-чемпионка России Садкова поделилась, как справляется с проблемами с мотивацией

Вице-чемпионка России Садкова поделилась, как справляется с проблемами с мотивацией
Серебряный призёр чемпионата России — 2025 российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как справляется с потерей мотивации.

— Бывали ли у вас проблемы с мотивацией? Что не хотелось идти на тренировку или на старт — как вы это преодолевали?
— На этапе Гран-при в Казани я выходила на произвольную программу не такой заряженной, какой бываю обычно. Поэтому было тяжеловато. Я чувствовала некоторые проблемы, которые мне могут помешать откатать так, как я могу. Сделать то, к чему я готовилась. Поэтому мне было из-за этого волнительно. С мотивацией бывают иногда периоды, когда что-то очень долгое время не получается и немного начинают опускаться руки. Но потом тренировка проходит хорошо — и сразу же поднимается мотивация, хочется больше работать.

— Как вы настраиваетесь на прокаты? Слушаете музыку или любите находиться в тишине?
— Я просто слушаю музыку. Слушаю с самого утра, когда уже начинаю собираться на тренировку, и стараюсь слушать как можно больше, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
