Дарья Садкова рассказала, что для неё значит серебряная медаль ЧР-2025

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как относится к своей серебряной медали чемпионата России — 2026.

— Вы называли серебро чемпионата России одним из самых важных моментов для вас в вашей карьере. Медаль повесили на самое видное место дома?

— Она висит в Йошкар-Оле, у меня там есть медальница. Серебро чемпионата России даже банально выделяется среди всех остальных! Конечно, это очень важная для меня медаль. На тот момент это была победа над самой собой, когда я доказала себе, что могу конкурировать с другими девочками и показывать высокий результат, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.