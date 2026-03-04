Скидки
Дарья Садкова рассказала, что для неё значит серебряная медаль ЧР-2025

Дарья Садкова рассказала, что для неё значит серебряная медаль ЧР-2025
Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, как относится к своей серебряной медали чемпионата России — 2026.

— Вы называли серебро чемпионата России одним из самых важных моментов для вас в вашей карьере. Медаль повесили на самое видное место дома?
— Она висит в Йошкар-Оле, у меня там есть медальница. Серебро чемпионата России даже банально выделяется среди всех остальных! Конечно, это очень важная для меня медаль. На тот момент это была победа над самой собой, когда я доказала себе, что могу конкурировать с другими девочками и показывать высокий результат, — сказала Садкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
Эксклюзив
«Этери Георгиевна просто знает, на что я способна». Интервью с Дарьей Садковой
