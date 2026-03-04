Бестемьянова: это общеизвестный факт — Татьяна Тарасова дала оплеуху мне

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что однажды получила оплеуху от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ранее советский биатлонист Александр Тихонов без указания имён рассказал, что однажды видел, как тренер ударила фигуристку.

«Если прочтёте нашу книгу «Пара, в которой трое», там такой случай описан, но Тихонова при этом не было, он не мог там присутствовать. Может, он описывает что-то другое, я не в курсе, о чём он говорит.

Это общеизвестный факт. Во время раскатки на прокатах сборной Татьяна Анатольевна дала оплеуху мне. Я абсолютно не держу на неё зла. Это было единственное возможное и правильное решение, потому что у меня что-то не получалось. Я была не в себе.

В конкретно моём случае, это было абсолютно правильное решение со стороны Татьяны Анатольевны. Но у меня нет никаких версий, было ли это в других случаях и надо ли это делать другим тренерам с другими учениками», — приводит слова Бестемьяновой «Советский спорт».