Фигурное катание

Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу пар на ЮЧМ-2026, Кемп и Елизаров — вторые

Комментарии

Канадские фигуристы Жасмин Дерошер и Киран Трэшер одержали победу в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира — 2026 среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония). За свой прокат они набрали 62,84 балла. Второе место заняла ещё одна канадская пара Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров с результатом 62,22.

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

  1. Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада) – 62,84 балла.
  2. Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22.
  3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 58,34.
  4. Оливия Флорес/Люк Ванг (США) – 57,96.
  5. Ханна Эррера/Иван Хобта (Украина) – 56,95.
