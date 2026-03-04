Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу пар на ЮЧМ-2026, Кемп и Елизаров — вторые
Канадские фигуристы Жасмин Дерошер и Киран Трэшер одержали победу в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира — 2026 среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония). За свой прокат они набрали 62,84 балла. Второе место заняла ещё одна канадская пара Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров с результатом 62,22.
Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:
- Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада) – 62,84 балла.
- Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22.
- Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 58,34.
- Оливия Флорес/Люк Ванг (США) – 57,96.
- Ханна Эррера/Иван Хобта (Украина) – 56,95.
