Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу пар на ЮЧМ-2026, Кемп и Елизаров — вторые

Канадские фигуристы Жасмин Дерошер и Киран Трэшер одержали победу в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира — 2026 среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония). За свой прокат они набрали 62,84 балла. Второе место заняла ещё одна канадская пара Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров с результатом 62,22.

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Результаты: