Олимпийская чемпионка Алиса Лью собирается выступить на Играх в 2030 году

Олимпийская чемпионка Алиса Лью собирается выступить на Играх в 2030 году
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью заявила, что планирует выступить на следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут во Французских Альпах в 2030 году.

– Видишь ли ты себя на олимпийском льду в 2030 году во Франции?
– Честно говоря, мне нравится Франция. Так что да, мне бы хотелось поехать! — сказала Лью в эфире NBC Olympics.

20-летняя Алиса Лью взяла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе.

Россиянка Аделия Петросян заняла в личном турнире у женщин шестое место.


