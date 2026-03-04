Скидки
Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России 2026, танцы на льду, ритм-танец результаты 4 марта 2026

Фефелова и Валов вышли в лидеры по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России
Мария Фефелова и Артём Валов
Комментарии

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали первыми после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 73,85 балла.

На втором месте расположился дуэт Зои Пестовой и Сергея Лагутова (71,06), а тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул тандем Варвары Слуцкой и Глеба Гончарова (69,55).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Финал. Танцы на льду, ритм-танец:

1. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 73,85 балла.
2. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 71,06.
3. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 69,55.
4. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 68,79.
5. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов (Москва) — 68,72.

