Плющенко показал, как его ученик исполнил фирменный каскад Михаила Шайдорова

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его ученик, действующий чемпион России по прыжкам Никита Сарновский исполнил сложнейший каскад.

«Никитос Сарновский топит лёд и по средам, исполняя тот самый фирменнный каскад Михаила Шайдорова — 3А+Eu+4S», — написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что первым человеком, который исполнил этот каскад на соревнованиях, стал действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров.

21-летний Шайдоров 14 февраля в Милане стал первым представителем Казахстана, выигравшим золото Олимпийских игр в фигурном катании. На чемпионате мира — 2025 в Бостоне он взял серебро, уступив только Малинину.

