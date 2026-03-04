Ирина Роднина ответила, почему МОК не отстраняет Израиль и США

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предположила, почему Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не отстранил США и Израиль из-за напряжённости на Ближнем Востоке. Ранее в организации напомнили, что спорт в сложившейся ситуации носит объединяющий фактор.

«Почему МОК не отстраняет США и Израиль по примеру России? А почему мы вообще ждём от них какой-то реакции? Мы уже давно не ждём никакой справедливости и одинаковой юридической оценки. Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединённые Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить.

Остаётся верить только в то, что СМИ могут оказать какое-то влияние на международные организации, но и этого не происходит. В Иране идут похороны огромного количества людей, а всем всё равно. Видимо, МОК выжидает, потому что следующая Олимпиада будет только через два года. Пока метод, которым реально можно бороться с такой агрессией, не выработан», — приводит слова Родниной Sport24.