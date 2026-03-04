«У неё заболевание». Косметолог — о словах Загитовой про проблемы с лицом

Косметолог Татьяна Егорова отреагировала на слова фигуристки Алины Загитовой, которая призналась, что испытывает проблемы с лицом.

«Я очень плохо разбираюсь в медийных личностях. Лопнувший капилляр в дерме — это уже физическая структура, и диетой там ничего не сделаешь. Скорее всего, у неё есть такое заболевание, как розацеа. Это ангионевроз сосудов, и лечится это комплексно. Часто даже с гастроэнтерологами. Выявляется или не выявляется хеликобактер, смотрят, какая это форма, кожная или системная, и уже исходя из этого подбирают лечение. Если мы говорим конкретно о структуре уже лопнувшего расширенного капилляра, капиллярная структура убирается с помощью процедуры IPL и BBL. Это широкополосный высокоинтенсивный свет, они склеиваются, и вообще никакой проблемы.

Всё очень хорошо корректируется. У всех, кого мы лечили, была длительная ремиссия. Это очень распространённая проблема. Более 10% населения планеты точно страдают этим заболеванием в той или иной форме. Поэтому, если Алина решит к нам обратиться, конечно, сможем ей помочь, — приводит слова Егоровой Sport24.