«Нашатыря дали, взбодрился». Российский фигурист порезал руку коньком перед стартом на ФГП

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, действующие чемпионы России в танцах на льду среди юниоров, поделились эмоциями после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 73,85 балла.

Фефелова: Мы обрадовались победе, стали работать дальше, почистили программы. Также катали прокаты, старались улучшиться.

Валов: Титул чемпионов России — я старался забыть об этом, то, что было в Саранске, осталось в Саранске, всё с самого начала начинается, ничего не поменялось. Много прокатов собирали в период подготовки, приходило много специалистов.

На разминке сегодня на твиззле неудачно схватился за конёк, полоснул себе палец. Там не сильная рана, но глубокая, она очень долго кровила. Меня быстренько залатали, успели подготовить к прокату. Нашатыря дали, и я взбодрился чуть-чуть (улыбается). Чувствовалось ли это на элементах? Да было до балды вообще, — передаёт слова Фефеловой и Валова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.