Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Нашатыря дали, взбодрился». Российский фигурист порезал руку коньком перед стартом на ФГП

«Нашатыря дали, взбодрился». Российский фигурист порезал руку коньком перед стартом на ФГП
Комментарии

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, действующие чемпионы России в танцах на льду среди юниоров, поделились эмоциями после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 73,85 балла.

Фефелова: Мы обрадовались победе, стали работать дальше, почистили программы. Также катали прокаты, старались улучшиться.

Валов: Титул чемпионов России — я старался забыть об этом, то, что было в Саранске, осталось в Саранске, всё с самого начала начинается, ничего не поменялось. Много прокатов собирали в период подготовки, приходило много специалистов.

На разминке сегодня на твиззле неудачно схватился за конёк, полоснул себе палец. Там не сильная рана, но глубокая, она очень долго кровила. Меня быстренько залатали, успели подготовить к прокату. Нашатыря дали, и я взбодрился чуть-чуть (улыбается). Чувствовалось ли это на элементах? Да было до балды вообще, — передаёт слова Фефеловой и Валова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Фефелова и Валов вышли в лидеры по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android