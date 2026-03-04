Скидки
Рио Наката стал первым после короткой программы юношей на юниорском ЧМ-2026

Рио Наката стал первым после короткой программы юношей на юниорском ЧМ-2026
Рио Наката
Комментарии

Японский фигурист Рио Наката занял первое место по итогам короткой программы в рамках юниорского чемпионата мира — 2026 в Таллине (Эстония) среди юношей. Его прокат судьи оценили на 89,51 балла.

На второй позиции расположился корейский спортсмен Мингю Со (86,33), а тройку сильнейших замкнул японец Даия Эбихара (81,53)

Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юноши. Короткая программа
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
89.51
2
Мингю Со
Южная Корея
86.33
3
Даия Эбихара
Япония
81.53

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Юноши. Короткая программа:

1. Рио Наката (Япония) — 89,51 балла.
2. Мингю Со (Южная Корея) — 86,33.
3. Даия Эбихара (Япония) — 81,53.
4. Таига Нисино (Япония) — 81,14.
5. Джейкоб Санчес (США) — 81,03.
6. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 79,27.

