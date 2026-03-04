Рио Наката стал первым после короткой программы юношей на юниорском ЧМ-2026

Японский фигурист Рио Наката занял первое место по итогам короткой программы в рамках юниорского чемпионата мира — 2026 в Таллине (Эстония) среди юношей. Его прокат судьи оценили на 89,51 балла.

На второй позиции расположился корейский спортсмен Мингю Со (86,33), а тройку сильнейших замкнул японец Даия Эбихара (81,53)

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Юноши. Короткая программа:

1. Рио Наката (Япония) — 89,51 балла.

2. Мингю Со (Южная Корея) — 86,33.

3. Даия Эбихара (Япония) — 81,53.

4. Таига Нисино (Япония) — 81,14.

5. Джейкоб Санчес (США) — 81,03.

6. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 79,27.